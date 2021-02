Mouv' lance une nouvelle émission interactive

Ce nouveau rendez-vous interactif, favorise l'échange entre les auditeurs afin de leur permettre une parole libre, une écoute bienveillante et un partage d'expériences et de conseils, bénéfiques à l'ensemble de la communauté Mouv', à l'antenne et sur les réseaux sociaux.

Des experts en coaching, psychologie ou médecine, interviendront dans l'émission pour divulguer des conseils autour du bien-être, de la santé et du développement personnel afin d'améliorer le quotidien des étudiants, adolescents et jeunes adultes qui sont particulièrement affectés par la crise actuelle. Ils répondront aux questions des auditeurs pour permettre un éclairage précis sur certains types de situations. L'émission est à retrouver en direct à l'antenne et sur Insta Live.