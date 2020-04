Mouv' lance son premier tournoi e-sport avec Nicecactus

La consommation de jeux vidéo en ligne a sensiblement augmenté depuis le début du confinement. Un moyen de distraction qui séduit particulièrement les jeunes publics. Dans cette dynamique et pour maintenir le lien avec ses auditeurs, Mouv' lance un tournoi de football sur FIFA 20 avec nicecactus.gg, la première plateforme de tournois en France. Les gagnants des quatre phases de sélection pourront s'affronter lors de la grande finale, et joueront aux côtés des rappeurs de la communauté de Mouv' qui s'associent à l'opération de la chaîne pour l'occasion.

Le tournoi se déroulera sur plusieurs semaines. Ouverture des inscriptions le 24 avril sur la plateforme nicecactus.gg. Les phases de sélection auront lieu les 2, 9, 16 et 23 mai à 15h. La finale se déroulera le 30 mai et verra se mesurer en ligne les meilleurs joueurs du tournoi.