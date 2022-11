Mouv' lance la 4e édition du dispositif Pod'Classe

Mouv’ renouvelle pour une quatrième saison son dispositif d'éducation aux médias Pod’Classe, destiné à accompagner des collégiens à la production d’un podcast. Pour cette saison 2022-2023, 13 établissements scolaires, tous situés en Cités éducatives, participent au programme.

Les objectifs principaux de Pod'Classe restent inchangés : participer à l’animation de médias scolaires qui forment à l’esprit critique et, s’agissant des webradios, à l’expression orale, faire monter les élèves en compétences techniques et éditoriales grâce aux conseils des professionnels de Radio France et susciter une saine émulation entre les établissements par le biais d’un concours de podcasts faisant l’objet d’une exposition médiatique.