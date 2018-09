Mouv' lance Rétrorap, une nouvelle série vidéo

Pour sa nouvelle série vidéo, Mouv’ a remonté le temps et fouillé les archives de la télévision française, en collaboration avec l’Ina. Elle en a extrait des images issues de reportages et d’interviews des rappeurs émergents d’hier qui ont ensuite rencontré un succès notoire. La série présente une rétrospective du début de carrière de la Fonky Family, Orelsan, Sniper, Passi ou entre autres MC Solaar. À travers cette sélection d’images patrimoniales des années 1980 au début des années 2010, Rétrorap propose de redécouvrir des séquences et anecdotes oubliées ou cultes sur l’histoire du rap français et le regard porté sur ce mouvement par les médias.

Un épisode à découvrir un mercredi sur deux à 17h sur la chaîne YouTube de Mouv’, ses comptes Facebook, Twitter et Instagram ainsi que sur mouv.fr, depuis mercredi.