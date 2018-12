Mouv’ lance "Rap investigation" inspiré de l'émission "Cash investigation"

Quentin Margot empruntera librement les codes de l’émission "Cash investigation" et se lancera dans des enquêtes sur les histoires secrètes du rap. En moins de 3 minutes, et dans un format décalé, il fouillera puis résoudra les grands mystères du rap à sa façon et déjoue les apparences souvent trompeuses de cet univers. Le premier numéro est consacré à 6ix9ine, rappeur américain numéro 1 des ventes aux Etats-Unis, actuellement incarcéré et qui risque la prison à vie. "Une enquête rondement menée à l’issue surprenante".

"Rap investigation" est un nouveau programme mensuel disponible sur toutes les plateformes de Mouv’ : YouTube, Facebook et mouv.fr.