Mouv’ lance "Je sais pas si t’as vu" sur ses réseaux sociaux

Ce nouveau programme veut renforcer l’offre d’information déjà existante à destination des jeunes et notamment l’émission quotidienne d’information "Mouv’ 13 Actu", diffusée du lundi au vendredi de 13h à 13h30 sur l’antenne mais aussi en direct- vidéo sur- Facebook. Connecté sur l’ensemble des plateformes digitales, ce rendez-vous propose "une approche crédible et accessible de l’information permettant une synthèse et un décryptage à destination d’un public jeune, tout en restant dans ses codes de communication". L’information à Mouv’ se traduit donc par une offre de nouveaux formats vidéo courts et dynamiques, en phase avec les usages du public jeune, à l’instar de reportages immersifs tel que "Mouv’ Inside", diffusé sur l’antenne et décliné instantanément dans son format vidéo sur la chaine Youtube de Mouv’.



"Je sais pas si t’as vu" est présenté par Ngiraan Fall, chroniqueur de l’émission "Mouv’ 13 Actu", et diffusé tous les jours à 19h, sur les comptes réseaux sociaux de Mouv’ : Facebook, DailyMotion, YouTube et Instagram Stories.