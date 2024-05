Mouv' et Karmine Corp : un partenariat et un événement inédits

Un événement qui donne le coup d'envoi au partenariat entre Mouv' et l'équipe de la Karmine Corp durant la saison, Mouv' devenant ainsi le premier partenaire média officiel de la KC. Dimanche 9 juin à 16h30, Mouv' et la Karmine Corp proposeront à 800 veinards d'assister à un match de la KC sur le grand écran du Studio 104 en direct du plateau du studio par Kameto en personne dans le cadre de la 2e journée du Summer Split de la ligue européenne de League Of Legends. Cette "viewing party" verra la nouvelle équipe LEC de Karmine Corp jouer l’un de ses premiers matches officiels.

L'événement sera en accès gratuit sur inscription via le site de Mouv'. Il sera diffusé en direct sur l'antenne de Mouv' et à retrouver en live stream sur la chaine Twitch de Kameto dès 17h30.