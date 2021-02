Mouv' donne la parole dans son émission "Débattle"

"Marre d’être enfermés chez vous après 18h, de supporter les mesures sanitaires, vos voisins bruyants, les échanges en visio… ? Nous aussi… Vous avez des choses à revendiquer, à exprimer, ou tout simplement envie de vous changer les idées et de vivre un bon moment de radio ?". Mouv’ propose aux auditeurs de rejoindre l'équipe de l'émission Debattle, chaque soir à partir de 18h30, sans bouger de chez eux. Études, emplois, environnement, culture, … l'émission "Debattle" aborde "tous les sujets qui agitent et bousculent la société et permet de maintenir un lien avec toute l’actualité". Les auditeurs sont invités à échanger et à débattre en direct sur l’antenne avec Tanguy, Amelle, JP Zadi avec d'autres auditeurs de toute la France.