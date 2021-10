Mouv' Inside : un atelier pour les jeunes auditeurs

Les différents types d'ateliers proposés ont été conçus pour être adaptés aux capacités des enfants et des jeunes en fonction de leur âge. Cet atelier est réservé aux jeunes de 10 à 18 ans uniquement (non accompagnés par un adulte). Écriture, production, enregistrement de l'émission... dans le but de maintenir l'attention des auditeurs. Un atelier qui permet "de donner une première approche de la radio" à des enfants à partir de 8 ans.Ce prochain Mouv' Inside se déroulera le mardi 26 octobre à partir de 14h à l'Espace Pédagogique à la Maison de la radio et de la musique, siège de Radio France.Inscriptions : ICI (12 euros par participant).