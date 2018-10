Mouv' : "Hip Hop Symphonique" c'est ce mercredi

"Hip Hop Symphonique", ce sont plus de soixante musiciens sur scène, une représentation au festival Jazz à Vienne ou encore une version télévisée diffusée sur France Télévision. Les deux premières éditions ont rencontré un vif succès auprès d’un large public. Cette très attendue troisième création s’appuiera de nouveau sur la collaboration de musiciens de formation classique, jazz et gospel et d’artistes de hip-hop français. "Mouv', la Direction de la Musique et de la Création de Radio France et l'Adami poursuivent leur volonté de faire de Hip Hop Symphonique un symbole de la mixité des genres rap et classique à travers ce vivier d'artistes exceptionnels" précise la Maison de la radio..