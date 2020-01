Morning et Drive dynamisent-ils toujours votre audience ?

D'abord, il faut rappeler quelques chiffres importants : 78,1% de la population de 13 ans et + écoute chaque jour la radio, soit plus de 42 millions d'individus. En France, 90.1% de la population13 ans et + écoute la radio sur 3 semaines, soit plus de 49 millions de personnes et la DEA est de 2h47. Ensuite, cette étude de Médiamétrie indique que près de14millions d’auditeurs en moyenne sont à l'écoute à 8h00 (la voiture est le 2e lieu d’écoute entre 6h et 9h). Dans tout l'écosystème audio, la radio domine sur l’ensemble de la matinée. Entre 15h et 18h45, la radio est aussi davantage écoutée en voiture.

Enfin, n'oublions pas que 7,2 millions d’individus écoutent la radio sur des supports multimédia, soit 13.3% des individus de13 ans et +.