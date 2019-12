"Morceau de vie", le nouveau podcast d’Alouette

"Pascal Obispo m’a sauvé la vie" un soir d’hiver, en 2008, après un accident de la route. Nicolas Lacambre et le chanteur racontent leur amitié et la chanson qui en a découlé : "On n'est pas seul sur la Terre" extrait de l'album Obispo. Une histoire à découvrir dans ce premier épisode du podcast "Morceau de vie".En juillet dernier, la rédaction d’Alouette lançait " Alouette Mag " qui conduit ses auditeurs à la découverte de nombreuses personnalités du Grand Ouest. De lieux emblématiques à des Success Stories en passant par des événements symboliques, le podcast "Alouette Mag" les embarque pour un tour des régions du Grand Ouest et du Centre-Val de Loire.