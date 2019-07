Alouette lance son premier podcast natif

Dans le premier épisode d’Alouette Mag, Alexandrine Douet, journaliste de la rédaction d’Alouette, invite à son micro Philippe et Thomas Maindron, respectivement président et programmateur du Festival de Poupet, en Vendée. En résulte une demi-heure d'échanges pendant lesquels les deux invités de ce premier podcast natif d'Alouette dévoilent les secrets et quelques anecdotes croustillantes de ce festival déjà trentenaire dans un cadre bucolique et en même temps très high tech que les artistes français et internationaux considèrent comme The place to be.Pour écouter le premier épisode, c’est par ICI