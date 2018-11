Mobilisation pour la consultation "Ma Radio Demain"

"Je remercie les 127 000 personnes qui ont pris le temps de répondre à cette consultation citoyenne que nous avons souhaité lancer avec France Télévisions. Cette forte mobilisation montre l’intérêt des Français pour un lien plus direct avec leurs médias de service public et pour nous faire part de leurs idées sur ce que doivent être leurs radio et télévision publiques de demain. Nous souhaitons rester à leur écoute dans la durée pour approfondir ce rapport intime et affectif à la radio. Je suis certaine que l’analyse va nous étonner, nous interpeller et nous inspirer pour construire une radio encore plus proche des idées et aspirations de nos publics" a déclaré Sibyle Veil, Présidente - directrice générale de Radio France.