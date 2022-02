Michel Picard, nouveau rédacteur en chef de RCF Hauts-de-France

RCF Hauts-de-France émet aujourd'hui en FM à Lille (97.1) et Douai (95.1), et est disponible également en DAB+ sur la métropole Lilloise, Lens, Douai, Béthune, et Arras. Elle prévoit l'ouverture d'autres émetteurs dans les prochains mois, notamment à Amiens à l'automne. La radio dispose d'une application mobile, disponible sous iOS et Android.