Meilleure saison jamais observée pour FIP

Sur l'ensemble de la saison, FIP séduit 34 000 auditeurs de plus que l'an dernier et rassemble 695 000 auditeurs en moyenne chaque jour. La part d'audience de 1.4% est également en progression (+ 0.2 point en un an). Par ailleurs, FIP et ses webradios toujours en excellente forme. Par ailleurs, la station apparaît à la 5e place au classement ACPM des marques de radios digitales les plus écoutées. Elle enregistre 13.8 millions d'écoutes du direct par mois, soit + 31% en un an dont + 45% pour ses 8 webradios. Elle totalise 4.8 millions de visites par mois pour le site et l'application (+ 27% en un an).