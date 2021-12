Médias de proximité en Belgique : le CSA formule des préconisations

Le CSA belge insiste également sur la nécessité de maintenir une production locale diversifiée, en phase avec les préoccupations de la population de leur zone de couverture, alors que la coproduction prend une part grandissante dans la programmation des médias. Telles que rédigées à ce stade, les conventions pourraient permettre aux médias de proximité de rencontrer leurs missions de développement culturel, d’éducation permanente et d’animation via une majorité de programmes coproduits. Le Collège considère que cette possibilité pose un risque en termes de diversité de la production audiovisuelle locale. Alors que l’éducation aux médias et, plus largement, l’éducation permanente représentent des enjeux cruciaux dans le contexte actuel, le CSA regrette également que ces missions ne soient reprises que de manière peu contraignante et peu volontaire dans les nouvelles conventions.