Médiamétrie primée avec Kantar au Grand Prix Syntec Conseil 2021

Denis Gaucher de la Division Media de Kantar en France a déclaré : "Je suis ravi de cette distinction qui récompense notre partenariat innovant et pérenne avec Médiamétrie pour apporter au marché français et international toujours plus de précisions et de valeur à la mesure d’audience. Notre technologie de reconnaissance des contenus TV et Radio, le watermarking, associée à l’expertise et au savoir-faire de Médiamétrie permet de capturer et de restituer toute la complexité du marché, notamment quand il s’agit de mobilité".

Le Grand Prix Syntec Conseil, ouvert à l'ensemble des sociétés d'études et de conseils membres ou non de Syntec Conseil, vise à illustrer la qualité des contributions des acteurs du conseil et à récompenser, tous les ans, les projets qui auront su démontrer les meilleures performances ainsi que les bénéfices stratégiques des métiers du conseil.