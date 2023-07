Médiamétrie : les audiences locales attendues en juillet

On ne doit plus les appeler "Médialocales" mais EAR Local . Médiamétrie publiera les résultats d’audience de la radio de la vague 2022–2023 dans les régions, les départements et 97 agglomérations, lundi 24 juillet à 09h. Cela mettra donc un point final à cette saison radiophonique 2022-2023. L'an passé, la région Pays de la Loire était arrivée en tête des 12 régions avec 79.1% d’audience cumulée, suivie de la Bretagne (78.1%).Quelques jours avant, Médiamétrie dévoilera donc la quatrième (et dernière) EAR National de la saison, le mercredi 12 juillet 2023 à 08h. Elle sera suivie par l'étude EAR Île-de-France, le mercredi 19 juillet 2023 à 09h.