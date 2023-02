Médiamétrie : les audiences en Côte d'Ivoire

Médiamétrie publie les résultats d’audience du 4ème trimestre 2022 de cette mesure déclarative régulière, réalisée avec Omedia du 9 au 24 octobre 2022, du 6 au 21 novembre 2022 et du 4 au 19 décembre 2022. Cette période a été marquée par la diffusion de la Coupe du Monde de football 2022 et son impact positif sur l’audience des chaînes concernées par la diffusion de l’événement.

Ce dispositif permet aux clients de l’étude d’analyser les résultats sur des cibles fines et par jour. Cette mesure a pour objectif de fournir aux chaînes de télévision, aux agences de communication et aux annonceurs, les données nécessaires au pilotage publicitaire et éditorial de leurs offres.