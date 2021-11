Médiamétrie : les audiences des radios en Île-de-France

EAR est le nouveau nom de la mesure d'audience de Médiamétrie pour connaitre l'audience "Dernières 24 heures" de la radio et des stations en France.

Cette étude permet d'identifier le profil des auditeurs selon les critères socio-démographiques, de consommation et de niveau de vie. EAR (comme Étude Audience Radio) est une enquête permanente autour de 100 000 interviews réalisées auprès de la population âgée de 13 ans et plus, interviews réparties sur 10 mois de septembre à juin, dimanches et jours fériés compris.

L'ensemble des résultats est accessible ci-dessous.