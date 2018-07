Médiamétrie lance sa solution de Data Checking

Ces panels, audités par le CESP et riches de plus de 320 000 contacts qualifiés (âge, genre, CSP…), sont établis dans le respect du Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD). La validation opérée par Médiamétrie fournit deux indicateurs : le diagnostic qualité ou "Indice Kappa", établi par variable et qui permet, sur tout critère commun aux 2 bases, d’étalonner la qualité de la base étudiée par rapport à une norme ainsi que le Taux de Concordance stricte avec la base de référence Médiamétrie.

Avec cette solution, les clients de Médiamétrie peuvent ainsi hiérarchiser leurs bases de données internes en fonction de leur qualité ou encore ontrôler et comparer la qualité de bases de données issues de partenaires, fournisseurs…