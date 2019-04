Médiamétrie lance la solution "Data Profiling"

Rédigé par Brulhatour le Mardi 23 Avril 2019 à 08:18 | modifié le Mardi 23 Avril 2019 à 08:18

Aux côtés de Data Checking et Data Enriching, Médiamétrie poursuit le développement de son activité data et lance Data Profiling, une solution basée sur l’intelligence artificielle permettant d’optimiser le ciblage des campagnes publicitaires sur la TV en replay via une box et sur internet.