Médiamétrie : l'audience dans les régions

La diversité des cultures et de l’écoute radiophonique d’une région et d’une agglomération à l’autre impose l’examen de l’écoute radio de la manière la plus fine. C'est l'objet des Médialocales qui se revendiquent comme "l'outil de référence pour analyser des comportements des auditeurs au niveau local". Les stations les plus écoutées dans une agglomération, un département ou une région, le profil des auditeurs des stations, l’environnement concurrentiel local ou la notoriété des stations... voilà les quelques éléments portés par les Médialocales. Comme chaque année, nous vous rappelons que Médiamétrie ne communique au grand public que des chiffres globaux de cette étude.