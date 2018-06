Médiamétrie et Omedia renforcent leur collaboration

Créée en 2005, la société Omedia est présente dans 4 pays d’Afrique - Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire et Gabon - et réalise des enquêtes quantitatives et qualitatives, notamment pour les secteurs des médias, des télécoms et de l’agro-alimentaire, dans 16 pays d’Afrique subsaharienne. Omedia intervient également sur le marché publicitaire grâce à ses activités de veille et d’analyse des investissements et de conseil en médiaplanning. Avec cette prise de participation, Médiamétrie accélère son développement international et renforce sa position sur les marchés africains, où l’entreprise développe déjà ses activités, notamment au Maroc via sa filiale Marocmétrie.