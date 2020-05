Médiamétrie compte 40 millions de cyberacheteurs en France

La période de confinement tout comme celle qui a suivie, avec le déconfinement, ont vu l’achat en ligne s’intensifier : près de la moitié des personnes interrogées (44,8%) ont réalisé au moins un achat au cours des 7 derniers jours. Parmi ces acheteurs, 90% ont même effectué de 1 à 3 commandes par semaine. Leurs motivations sont étroitement liées au contexte sanitaire. L’achat en ligne leur a en effet permis d’avoir accès à des produits de première nécessité (pour 31% d’entre eux), de supporter les contraintes liées au confinement (32,3%) et d’éviter de s’exposer au risque sanitaire (51,4%).

Plus de 9 acheteurs sur 10 (94,3%) sont satisfaits de leurs achats et du mode de livraison choisi (à domicile ou en magasin). 85,8% des acheteurs ont opté pour la livraison à domicile ; en conséquence, seuls 14,2% des acheteurs ont privilégié la livraison en magasin.