Médiamétrie : c'est l'été indien du podcast

Ici pas de podcasts natifs, mais exclusivement des replays d'émissions. France Inter est la radio la plus podcastée avec 42 625 000 écoutes ou de téléchargements. Suivent France Culture (33 959 000), RMC (27 692 000), RTL (26 397 000) ou encore Europe 1 (16 598 000). Sous la barre du million : France Bleu, France Musique, Fun radio, Mouv', RTL2 et FIP.

"L'After Foot" sur RMC est l'émission la plus téléchargée en France : 16 241 000. Elle est talonnée par "Les Grosses Têtes" avec 16 209 000. Toutes les autres émissions, prises en compte par la mesure eStat Podcast, sont en-dessous du million.