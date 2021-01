Médiamétrie annonce la parution d'une 126 000 Radio

Entre déconfinement et reconfinement, télétravail et couvre-feu, parions que ces deux prochaines 126 000 de Médiamétrie livreront leurs lots de surprises. Rappelons que cette saison 2020-2021 s'annonce comme très particulière : la crise sanitaire liée au Covid-19 est très loin d'avoir dit son dernier mot. Elle impacte maintenant durablement les réflexes d'écoute. Et ça, sociologiquement, c'est un vrai problème. Certes, les auditeurs ne perdront pas l'habitude d'écouter la radio mais, à la longue, ils pourraient bien changer leurs comportements. La 126 000 du 19 novembre (lire également ICI ) a sonné comme un avertissement en direction de tout le secteur avec ces 600 000 auditeurs perdus en un an.