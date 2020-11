126 000 : voici tous les résultats

Il n'est pas risqué d'affirmer, dès ce mois de novembre, que la saison qui a débuté en septembre, et qui s'achèvera en juin 2021, sera particulière pour ne pas dire, très particulière. Il faudra certainement plusieurs mois avant que les auditeurs retrouvent leurs habitudes avec en tête, celle d'écouter la radio comme ils l'écoutaient il y a moins d'un an. Oui, le Covid-19 joue les trouble-fêtes, pour ne pas dire davantage et il le prouve dans cette première 126 000 Radio de la saison 20-21. On sait que le télétravail impacte sensiblement les audiences ; la radio étant toujours le vrai média de la mobilité. Alors, forcément, ce matin, les cartes sont un peu rebattues comme le montre cette première étude de la saison publiée à 08h ce matin par Médiamétrie.