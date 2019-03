Mediameeting accompagne en podcasts Les Métamorphoses d’Issy-les-Moulineaux

"Chez Mediameeting nous proposons depuis déjà plus de 10 ans aux collectivités territoriales (municipalités, conseils départementaux, conseils régionaux…), d’enrichir leur communication publique grâce aux contenus audio, de la production des versions sonores de leurs magazines à l’édition de podcasts ou la réalisation de programmes radios dédiés. Et le mouvement n’est pas près de s’affaiblir, nous en avons la certitude. Et pour cause ! Les nouvelles habitudes d’écoute et la richesse des formats proposés permettent aujourd’hui aux collectivités de toucher, grâce à des contenus audio adaptés, de nouveaux publics et de multiplier ainsi les opportunités de contacts et d’échanges avec les citoyens" a expliqué Anne-Marie de Couvreur, fondatrice et CEO de Mediameeting.