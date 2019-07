Médialocales : près de 1.8 million d’auditeurs pour le groupe 1981

"Cette saison a eu des résultats contrastés pour nos radios : stabilité de nos radios en région, très forte progression de deux radios thématiques, Latina et Oui FM, et une baisse contextuelle de deux de nos radios parisiennes dont les grilles de programmes sont en pleine refonte : Swigg et Voltage. Cette stabilité nous permet de concrétiser de nombreux projets à la rentrée : la poursuite du développement de nos radios en DAB+ – dont le lancement métropolitain pour Latina –, et le déploiement d’une nouvelle plateforme de contenus intégrant nos ambitions vers le numérique" a expliqué Jean-Eric Valli président du groupe 1981.