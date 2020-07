Médialocales : l'audience de la radio dans les régions

Rappelons que les Médialocales créées en 1990, s'intéressent à l'impact local, du régional en passant par le départemental, des radios nationales, commerciales mais aussi associatives. Différence fondamentale avec les autres études de Médiamétrie, et notamment les 126 000, les Médialocales ne sont dévoilées qu’une fois par an, fin juillet, même si une vague intermédiaire (septembre à décembre) est proposée mais uniquement pour les 9 plus grandes agglomérations en France...