Médialocales 2018 : ce qu'il faut, aussi, retenir

D'abord, rappelons que le Limousin est la région en France qui enregistre la plus importante audience cumulée : 84.8%. Suivent le Poitou-Charentes (84.6%) et la Franche-Comté (84.0%). Quatre régions passent le cap des 3 heures de durée d’écoute par auditeur : la Champagne-Ardenne (3h08), la Franche-Comté (3h03), le Centre (3h00) et la Lorraine (3h00). Deux résultats spectaculaires, en audience cumulée : 27.8% pour France Bleu Creuse et 25.8% pour France Bleu Périgord ! Les deux stations sont habituées à ce genre de record mais franchement cela doit être mentionné. Pour France Bleu Périgord, ce sont chaque jour 91 900 auditeurs qui sont à l'écoute pour une DEA de 137 min et une part de marché qui culmine à 22.9% !