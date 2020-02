Matthieu Amiot à la direction des finances de Radio France

Matthieu Amiot 48 ans, est diplômé de l’ICN Business School en finance (1994). Il a acquis au cours de sa carrière "une forte expertise dans tous les domaines de la finance et a effectué une grande partie de son parcours professionnel dans le domaine des médias écrits et audiovisuels". Depuis 2009, Matthieu Amiot travaillait au sein du groupe Lagardère Active, la branche Média du groupe Lagardère, qu’il avait intégré tout d'abord comme Directeur Financier des régies publicitaires (Radio, TV, Presse et Digital) au niveau régional, national et international. Son périmètre inclut également les antennes de Virgin Radio et RFM en région. Dans un contexte d’évolution des activités du groupe, ses missions s'élargissent ensuite aux marques de Presse ainsi qu'aux projets numériques transverses (data, marketing relationnel et digital, e-commerce...).



Matthieu Amiot a pris ses fonctions ce 17 février 2020 et remplace à ces fonctions Stéphanie Bellier-Hepp, qui quitte l’entreprise pour se consacrer à des projets personnels. Il rejoint également le Comité de direction de Radio France.