Matt Pokora invite les auditeurs de Radio Scoop dans son Loft à Lyon

Radio Scoop donnera rendez-vous à ses gagnants dans Lyon. Ils partiront tous ensemble en bus vers une adresse secrète pour retrouver le chanteur. Au programme : rencontre, interview, lives et dédicaces avec celui qui fait son grand retour après plus d’un an d’absence. Jusqu’au jeudi 18 avril, les invitations se gagnent sur l’antenne de Radio Scoop et radioscoop.com.

Radio régionale créée en 1982, Scoop est présente aujourd’hui sur une grande partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle dispose de 13 antennes dans le Rhône, la Loire, l’Isère, l’Ain, la Saône-et-Loire, le Puy-de-Dôme, l’Allier, la Haute-Loire et l’Ardèche. Sur toute sa zone de diffusion, elle rassemble tous les jours plus de 319 000 auditeurs cumulés.