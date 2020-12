Martin Bonheur, 20 ans de succès sur Totem  €

Beau cadeau quelques années plus tard. À Noël 1984, David Martin réalise son rêve et propose sa première émission Radio Kid. En 1990, l’homme de radio signe son premier contrat à Rodez. "J’avais 16 ans et j’ai signé un CDD en parallèle de mes études." David va vite se poser la question : devenir journaliste ou animateur ? "J’ai donc fait une école de radio pour voir…" Il va vite choisir l’animation radio. Car dans ses émissions, il y a du contenu avec des invités, de la préparation, du montage comme le ferait un journaliste encarté.