Marie Liutkus, nouvelle directrice de la communication du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel

Le CSA restructure sa communication en plein projet de fusion avec HADOPI. Les équipes de communication du CSA seront désormais rassemblées au sein d’une nouvelle direction de la communication. Marie Liutkus , actuelle directrice de la communication à franceinfo (groupe Radio France) est nommée à la tête de cette nouvelle structure. A ce titre, "elle aura en charge l’ensemble de la politique de communication interne et externe de l’institution. Elle s’appuiera sur l’ensemble des équipes en place, et notamment sur Agnès Baraton et sur Sara Cheyrouze" souligne le communiqué du CSA. "Cette direction sera rattachée au président Roch-Olivier Maistre et au directeur général Guillaume Blanchot". La nouvelle organisation et l’arrivée de Marie Liutkus seront effectives au 15 janvier 2020.