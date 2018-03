Marché publicitaire : - 2.6% pour la radio en 2017

En 2017, la distribution est restée un fort soutien du marché publicitaire Ce secteur reste la 1ère source de revenus des médias avec 17% des dépenses annuelles et avec une progression simultanée des enseignes généralistes et spécialisées. L’automobile occupe le 2ème rang sectoriel avec 9% de part de voix et une légère baisse de ses investissements . Il faut dire que l’année 2016, riche en événements sportifs de grande ampleur, avait observé de fortes prises de parole qui ont créé un effet de base en 2017. Au final, les plus fortes hausses ont émané des secteurs de la distribution, du tourisme et des services. A l’inverse on a observé un repli pour les quatre secteurs de la grande consommation, en particulier la beauté et l’alimentation, mais aussi celui de la mode.