Maison FG : des performances en digital

Selon l'ACPM, ma marque FG est la 17e marque radio digitale en France avec 2 167 881 écoutes actives en France (+ 7.51%) et 2 904 681 dans le monde (+ 4.04%). Par ailleurs, trois programmes édités par la Maison FG figurent dans le Top100 : Radio FG (23e), FG Chic (61e), FG Deep Dance (81e).

La Maison FG totalise également 266 000 podcasts écoutés en mai 2023, et se situe à la 14e place des marques média, en se classant première marque jeune et musicale du classement eStat Podcast de Médiamétrie, qui publie chaque mois les chiffres d'écoute des podcasts audio des marques média.

FG est créditée d’une audience hebdomadaire de plus de 1.1 millions d’individus et de 214 600 auditeurs quotidiens...