MCD diffusée en DAB+ à Marseille et en Ile-de-France

Radio internationale de référence dans le monde arabe, MCD réunit chaque semaine près de 10 millions d’auditeurs dans une quinzaine de pays. "Reconnue pour son information experte et équilibrée, la radio du groupe France Médias Monde rassemble un public particulièrement jeune et féminin autour de ses émissions culturelles et de société, et raconte aussi la France dans toute sa diversité" souligne un communiqué.

MCD et France 24, dont la version arabophone est déjà disponible dans toutes les offres câble, satellite et IPTV sur le territoire national, développeront des coopérations ciblées vers leurs publics en France, comme elles le font déjà pour leurs auditeurs et téléspectateurs dans toutes les régions où elles sont diffusées.