MAIN Conférences : le digital à l’heure de la relance économique

L'accueil de ce webinar sera assuré Olivier Lucas et Sylvain Levy-Valensi (Webradios Éditions), l'introduction par Fabienne Billat (FYI) et le débat animé par Kati Bremme (Méta-Media France Télévisions). Ce mardi, de 18h30 à 20h, ce webinar partagera les témoignages d'Éric Scherer (France Télévisions), Mick Levy (Groupe Orange Business Services), Sylvain Levy-Valensi (Webradios Éditions) et Fabienne Billat (FYI). La conclusion sera confiée à Sébastien Soriano (ARCEP) en entretien avec Étienne Drouard (Hogan Lovells). Ce webinar gratuit est organisé en collaboration avec le GESTE et Webradios Éditions.Les inscription sont accessibles ICI et un Livestream est disponible LÀ