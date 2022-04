Replay : tout savoir sur le podcast politique

Dans le cadre de la Saison IV de MAIN conference, un nouveau rendez-vous a été consacré au podcast politique, le 30 mars dernier. Des podcasts politiques qui se déclinent dans tous les formats à l'approche de l'élection Présidentielle comme l'ont démontré Noël Mamère (L’avis de Mamère), Pénélope Boeuf (Allons enfants de l’Aphatie), Clea Chakraverty (Moi, Président.e) et Ambre Gaudet (Moi, ado, Président).Le cycle de conférences-débats MAIN conferences (Media Audio Innovation & Networking), organisé en partenariat avec le GESTE, vise à développer une réflexion stratégique sur les opportunités et les défis de l’écosystème numérique pour l’ensemble de la musique et des médias presse, TV, radio, à partir de problématiques spécifiques.