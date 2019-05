M6 Publicité et Lagardère Publicité News lancent "Hot Spots", leur offre estivale commune

Cette offre commune aux régies M6 Publicité et Lagardère Publicité News est dénommée "Hop Spots". Elle s’appuie sur la complémentarité des généralistes RTL et Europe 1, des musicales adultes RTL 2 et RFM et des musicales jeunes Fun Radio et Virgin Radio. Cette alliance inédite permet de toucher 1 auditeur de 25-49 ans sur 2 au cours de ses 14 jours de communication et de générer 450 GRP sur cette même cible.

Neuf secteurs sont éligibles : alimentation, boissons, entretien, agriculture/jardinage, énergie, tourisme/restauration, hygiène/beauté, santé, service à la personne.