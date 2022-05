M6 Publicité : 2 nouvelles offres audio pour cet été

À cette occasion, du 18 juillet au 21 août 2022, deux offres radio et audio digital sont proposées par M6 Publicité. La première se décline autour des stations RTL et RTL2, pour un budget de 80 K€, la seconde autour des stations RTL2 et Fun Radio, pour un budget de 50 K€. "Afin de garantir l’émergence de la campagne, au minimum un spot sur deux bénéficiera d’un emplacement préférentiel. Et, pour amplifier la communication sur les lieux de vacances, un renfort est proposé en radio local ou en audio digital géolocalisé grâce au 120 millions d’écoutes sur les stations radios du groupe M6 sur l’été".

Par ailleurs, 9 secteurs éligibles : alimentation, boissons, entretien, agriculture/jardinage, énergie, tourisme/restauration, hygiène/beauté, santé, service à la personne.