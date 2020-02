M Radio prend de l’altitude à Serre-Chevalier

De 06h à 09h la matinale "M Radio Réveil" avec David Lantin et Tiffany Bonvoisin sera en direct de la place du téléphérique en compagnie de Yannick Noah et de nombreux invités. De 09h à 12h Jérôme Anthony & Olivia seront eux aussi en direct pour l’émission « "En Attendant Midi avec des cadeaux et des surprises. À partir de 18h, ce sont 300 moniteurs de l’Ecole du Ski Français qui donneront le coup d’envoi d’un concert gratuit "M Radio Live" avec une descente aux flambeaux. Yannick Noah, Vaimalama Chaves (ex-Miss France 2019), Tibz et Arcadian seront sur la scène de ce "M Radio Llive" pour un concert au coeur de la station de Serre Chevalier.



Un évènement live à suivre sur l’Intagram et le compte Facebook de M Radio (#mradiolive).