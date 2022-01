M Radio confirme un bon début de saison

La matinale "M Radio Réveil" de 06h à 10h)rassemble 27.000 nouveaux auditeurs soit 323 000 auditeurs à l’écoute de Vincent Cerutti et Tiffany Bonvoisin. Le 10/13 avec Ombeline Brumain gagne 48 000 auditeurs sur 1 an. Le 16/20 de Jérôme Zano et Anne Sophie Hamel renforce lui aussi son audience avec 44 000 nouveaux auditeurs.

nouveaux auditeurs. M Radio rappelle qu’elle est "la seule radio nationale à défendre la chanson française en diffusant 100% de chansons françaises Un programme unique pour un réseau".

M Radio diffuse ses programmes en FM sur 100 fréquences et en DAB+ métropolitain.