Louie Media signe un partenariat exclusif avec Acast

Rédigé par Brulhatour le Mardi 9 Juillet 2019 à 09:01 | modifié le Mardi 9 Juillet 2019 à 09:01

Acast, la plateforme indépendante et leader mondial du podcast, annonce la signature d’un partenariat exclusif avec le studio de production indépendant Louie Media. Créé en 2018 par Mélissa Bounoua et Charlotte Pudlowski, Louie Media produit plusieurs podcasts pour différents médias et clients, dont Slate, Canal+, le Figaro ou encore Birchbox, ainsi que ses propres podcasts, Entre, Plan Culinaire et Émotions.