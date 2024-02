Envoyer à un ami Version imprimable Partager

Louie Media a trouvé sa place







Derrière sa ligne éditoriale forte et son identité sonore très définie, Louie se présente d’abord comme un média, cœur d’activité soutenant économiquement ses autres disciplines. Avec 5 ans d’existence et la volonté de privilégier la qualité, le studio de podcasts narratifs présente aujourd’hui une dizaine de programmes bien placés dans les classements de l’ACPM.



LouieMedia_KatiaSanerot.jpg (11.91 Mo)



Louie Media, depuis son pôle programme et développement, est éditeur de podcasts de marque, à 70%, comme de podcasts internes pour le reste. Ces derniers génèrent plus d’un million d’auditeurs par mois. Louie Creative est la partie servicielle à disposition des partenaires, et non des clients, car ce sont d’autres médias, des institutions, des plateformes, accompagnés de A à Z. Plus qu’un service technique, c’est un accompagnement global sous forme de formation, de conseil, de médiatisation et de distribution. Ce sont 20 salariés et 80 autres intervenants qui assurent aussi sur chaque projet tout le support administratif.

Fournisseur de surprises et de nouveautés Parmi les nouveautés, la série Émotions lancée au début de l’aventure Louie va connaître un nouveau souffle. L’entreprise, à l’écoute attentive de ses auditeurs au travers de sondages annuels et d'échanges en direct, a compris leur envie de surprise et de nouveauté, tout en préservant les fondamentaux. Ce suivi est précieux à l’éditeur, qui a vu son audience grandement évoluer en 2 ans depuis la sortie de Passages, lui aussi dans le top 15 de l’ACPM.

Pépites, autre nouveauté, est le gros lancement de l’année 2023, avec une sortie hebdomadaire et un duo très punchy et sympathique. Pour mettre en lumière les pépites culturelles montantes, ce podcast est partenaire de nombreuses activités culturelles, de lancements de films, et bientôt de festivals.

Pour la marque Bandai, Louie Media a récemment produit The Sounds of Nightmares. Publié lors d’un grand évènement du jeu vidéo, ce podcast a généré plus de 100 000 écoutes en 24h. L’éditeur propose en effet des dispositifs de médiatisation à la fois puissants et ciblés sur des publics très qualifiés, ses auditeurs étant de gros consommateurs de podcasts qui aiment découvrir le contenu et en parler.

S'installer dans le temps

Pour les autres, le pré-roll, le post-roll et les audio ads suffisent, mais dans tous les cas, l’ensemble du tunnel d’un podcast est réservé en exclusivité à une marque. Le but est de créer des relations durables manifestant l’affinité marque-contenu dans le temps. "Face à la dépendance des plateformes comme Spotify et Apple, et une structure radiophonique solide, le podcast ne décolle pas aussi rapidement qu’aux États-Unis" Plus qu’une régie publicitaire, Louie Media collabore sur ce plan avec Acast, mais approfondit le développement et la relation avec ses partenaires à travers son rôle de conseil. L’agence met en place un tunnel de publicité propre à chaque podcast. Selon la durée d’écoute, l’emplacement publicitaire diffère, et le mid-roll trouve alors sa place dans les épisodes les plus longs.Pour les autres, le pré-roll, le post-roll et les audio ads suffisent, mais dans tous les cas, l’ensemble du tunnel d’un podcast est réservé en exclusivité à une marque. Le but est de créer des relations durables manifestant l’affinité marque-contenu dans le temps.

Une tortue numérique C’est ainsi que Louie Media définit le marché du podcast français. Face à la dépendance des plateformes comme Spotify et Apple, et une structure radiophonique solide, le podcast ne décolle pas aussi rapidement qu’aux États-Unis. Cette industrie hybride qui s'inspire de la presse, de l'audiovisuel, de la littérature et de la radio, n’est rattachée à rien et ne bénéficie d'aucune aide. Il n’existe même pas de définition d'œuvre sonore en France. Seuls les projets à fort potentiel publicitaire ont donc la possibilité de se développer. Pour sa part, Louie Media bénéficie de l’entrée à son capital du groupe média CMI. Cette nouvelle synergie a permis l’initiation de nouveaux projets, en repensant notamment l’offre podcast du magazine Elle.

Une telle consolidation a été nécessaire et, de manière générale, s’avère normale et saine par rapport à ce problème structurel du podcast français, l’important étant que tout le monde y trouve sa place.





Dans la même rubrique : < > Auteurs et compositeurs : comment les radios les rémunèrent grâce à la Sacem La méthode suisse des radios de Media One Group Retourner à la rubrique - Le Mag sur le Web