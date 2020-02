Lisbonne : les RDE surveillent l'évolution du COVID-19

Pour assurer la sécurité des visiteurs à Lisbonne, l'équipe des Radiodays Europe travaille en étroite collaboration avec les autorités sanitaires portugaises et notamment la Direção Geral de Saúde , le centre des congrès de Lisbonne (CCL) et les lieux qui accueilleront les événements pendant Radiodays Europe Lisbonne 2020. L'équipe affirme suivre les lignes directrices définies par l' Organisation mondiale de la santé (OMS) contre le coronavirus (COVID-19) .Il n'y a actuellement aucun cas confirmé de virus COVID-19 au Portugal et aucune restriction de voyage pour entrer au Portugal (lire ICI ). Par mesure de précaution, les autorités demandent aux personnes souffrant de fièvre ou de symptômes de vérifier leur état de santé avant de quitter leur pays.