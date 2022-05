Lille : un showcase avec France Bleu Nord

De 16h à 18h, France Bleu Nord fera vivre l’événement avec une émission spéciale avec les coulisses du concert, les interviews des artistes et rencontres avec les auditeurs. Dès 17h, le concert sera à vivre en direct sur France Bleu Nord et sur la page Facebook de la radio.

Le groupe Trois Vagues s’est formé en 2015 avec Perrine Barrois, Jérôme Brûlant et Manu Simoens. Dès l’été 2021, leur premier titre "Les plages de Dunkerque" était diffusé dans la playlist de France Bleu Nord.